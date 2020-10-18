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ЦСКА — «Динамо»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

ЦСКА — «Динамо»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Динамо».

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов, Марадишвили, Зайнутдинов, Обляков, Кучаев, Эджуке, Влашич, Чалов.

Запасные: Тороп, Дзагоев, Котин, Гайч, Бистрович, Тикнизян, Шкурин.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Слепов, Ордец, Фомин, Грулёв, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н'Жье.

Запасные: Лещук, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Терехов, Школик, Комличенко.

ЦСКА набрал 19 очков в 10 турах чемпионата России и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» (17) — на седьмом месте.

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