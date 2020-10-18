«Ротор» дома уступил «Тамбову» в матче 11-го тура РПЛ

«Ротор» принимал «Тамбов» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 26-й минуте Ароян нарушил правила в своей штрафной, хозяева заработали пенальти. Давиташвили пробил в угол — Рыжиков угадал и отразил мяч.

Счёт был открыт на 57-й минуте встречи — гости провели атаку по центру, Макаров неудачно выбил мяч у Костюкова, Карапетян оказался один перед воротами и пробил мимо Чондрича. На 82-й минуте тамбовчане удвоили преимущество — Онугха закатил мяч в пустые ворота, после того как протащил мяч с середины поля.

Таким образом, «Тамбов» набрал 11 очков в РПЛ и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Ротор» (3) — на последнем, 16-м месте.