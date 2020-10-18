Сын Черчесова получил удар коленом в голову в матче ПФЛ и был госпитализирован

В матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги «Олимп-Долгопрудный» принимает «Родину». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Салют» в Долгопрудном. К 40-й минуте счёт в пользу гостей — 1:0.
На 21-й минуте матча голкипер «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов получил удар коленом в голову, потерял сознание и был госпитализирован. Напомним, вратарь подмосковного клуба — сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Олимп» (Химки).
«Олимп-Долгопрудный» набрал в 11 матчах 25 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы «Запад» ПФЛ. «Родина» (19) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Тверь» (26).
- 18 октября 2020
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