Сын Черчесова получил удар коленом в голову в матче ПФЛ и был госпитализирован

В матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги «Олимп-Долгопрудный» принимает «Родину». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Салют» в Долгопрудном. К 40-й минуте счёт в пользу гостей — 1:0.



На 21-й минуте матча голкипер «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов получил удар коленом в голову, потерял сознание и был госпитализирован. Напомним, вратарь подмосковного клуба — сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Олимп» (Химки).

«Олимп-Долгопрудный» набрал в 11 матчах 25 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы «Запад» ПФЛ. «Родина» (19) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Тверь» (26).