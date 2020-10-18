Гол Александра Ломовицкого позволил «Арсеналу» победить «Урал» в матче 11-го тура РПЛ
«Арсенал» принимал «Урал» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит на 36-й минуте — Кангва получил мяч от Панченко, прошёл к лицевой линии и приблизился к штрафной, Кулаков не смог помешать ему прострелить на Ломовицкого, и тот в касание технично пробил низом в дальний угол ворот.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Николай Ерёмин (Москва). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).
Таким образом, «Арсенал» набрал 12 очков в РПЛ и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Урал» (10) — на 13-м месте.
- 18 октября 2020
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