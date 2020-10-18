Илья Кутепов: надеть капитанскую повязку всегда приятно, тем более в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился своим мнением о приходе в команду полузащитника Виктора Мозеса, а также прокомментировал получение капитанской повязки в матче 11-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).

«Когда Мозес занял место на правом фланге, Зобнин перешёл на свою привычную позицию в опорной зоне. Пазл сложился, стало немного легче: и Мозес на своём месте, и Рома знает, как играть в середине поля. Он очень важен для нас как в обороне, так и в атаке. Дебют у Мозеса получился неплохим — видно, что это игрок хорошего уровня. Имел момент, чтобы забить. Понятно, что ему нужно время, чтобы адаптироваться, «Спартак» — новый коллектив для него, это нормально. Он ещё раскроется, заиграет в полную силу и будет приносить команде огромную пользу.



Надеть капитанскую повязку всегда приятно, тем более в таком клубе, как «Спартак». Для меня это очень важно. Уходя с поля, Рома Зобнин сказал: «Ты всё знаешь. Играйте внимательно, сделайте результат и доведите этот матч до победы». Никаких особенных фраз», — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.