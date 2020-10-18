Защитник ЦСКА Карпов покинул поле в матче с «Динамо», истекая кровью
18-летний защитник ЦСКА Вадим Карпов покинул поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» из-за травмы.
У футболиста было обильное кровотечение. По предварительной информации, Карпов получил перелом носа. Вадима заменил полузащитник Алан Дзагоев.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду вошли ассистенты Александр Богданов (Верея) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).
ЦСКА набрал 19 очков в 10 турах чемпионата России и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» (17) — на седьмом месте.
В минувшем сезоне «армейцы» заняли четвёртое место (50 очков), «Динамо» (41) закончило розыгрыш Российской Премьер-Лиги на 6-м месте.
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