Худяков: настоящий герой матча с «Ротором» — Рыжиков, выдавший фантастическую игру

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал победу над «Ротором» в матче 11-го тура РПЛ. В Волгограде «Тамбов» одержал победу со счётом 2:0.
«Сегодня получилась настоящая битва. Как принято говорить, валидольная игра. Все прекрасно понимали, что разыгрывалось шесть очков. Матч прямых конкурентов по таблице. Благодарен ребятам, что они терпели и проявили бойцовский характер. Такая победа дорогого стоит.
Конечно, настоящий герой матча — Сергей Рыжиков, отразившийся пенальти и вообще выдавший фантастический матч. Несколько его спасений стали ключевыми в сегодняшней игре. Хочется поздравить Германа Онугху, который проводил свой первый матч в Премьер-Лиге в стартовом составе. Дело не только в том красивом голе, который он забил, но и в целом в его полезной командной игре. Выиграл много единоборств, работал на команду.
Вовремя сделали грамотные замены, которые, безусловно, тоже помогли добиться положительного результата. Здесь надо отметить наш тренерский штаб во главе с Сергеем Первушиным. Но самое главное, повторю, это командный успех. Каждый выложился без остатка. Благодаря этому и одержали сегодня победу", — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 18 октября 2020
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