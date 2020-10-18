Миньоле и ещё два игрока «Брюгге» заразились коронавирусом и не сыграют с «Зенитом»

Пресс-служба «Брюгге» на официальном сайте сообщила о заражении трёх футболистов коронавирусной инфекцией.

«В субботу утром все члены команды „Брюгге“ прошли тестирование на коронавирус в преддверии матча Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Тесты Симона Миньоле, Одилона Косуну, Майкла Крменчика и исполнительного директора клуба Винсента Маннарта показали положительный результат.



Все четверо сотрудников „Брюгге“ будут немедленно помещены на карантин и не поедут в Россию. Ни у одного из заразившихся нет симптомов», — говорится в сообщении.

Встреча «Зенит» — «Брюгге» пройдёт 20 октября. Начало — в 19:55 мск. Матч «Зенит» — «Брюгге» обслужит бригада арбитров во главе с французом Бенуа Бастьеном. Ему помогут ассистенты Фредерик Хакетт (Франция) и Рой Хассан (Израиль). Резервный рефери — Карим Абед (Франция). За VAR будут отвечать французы Бенуа Мийо и Вилли Делажо.