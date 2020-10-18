Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лестер Сити» — «Астон Вилла». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Виктор Мозес: рад дебютировать за этот замечательный клуб!

Виктор Мозес: рад дебютировать за этот замечательный клуб!
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал дебют за московский клуб.

«Рад дебютировать за этот замечательный клуб! Было здорово начать с победы. Надеюсь, она положит начало другим победам», — написал Мозес на своей странице в «Твиттере».

Мозес дебютировал за «Спартак», выйдя на замену в матче с «Химками» (3:2). На 55-й минуте встречи нигерийский полузащитник заменил хавбека Наиля Умярова.

Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды. В минувшем сезоне защищал цвета миланского «Интера» на правах аренды. Принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.

Виктор Мозес дебютировал за «Спартак» в матче с «Химками»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020