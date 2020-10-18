Виктор Мозес: рад дебютировать за этот замечательный клуб!
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал дебют за московский клуб.
«Рад дебютировать за этот замечательный клуб! Было здорово начать с победы. Надеюсь, она положит начало другим победам», — написал Мозес на своей странице в «Твиттере».
Мозес дебютировал за «Спартак», выйдя на замену в матче с «Химками» (3:2). На 55-й минуте встречи нигерийский полузащитник заменил хавбека Наиля Умярова.
Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды. В минувшем сезоне защищал цвета миланского «Интера» на правах аренды. Принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.
Виктор Мозес дебютировал за «Спартак» в матче с «Химками»
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