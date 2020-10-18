Арбитр Федотов: гол ЦСКА в ворота «Динамо» отменён верно

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Владислава Безбородова об отмене гола нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0, идёт 2-й тайм).

«Гол ЦСКА в ворота «Динамо» отменён верно. Это не ошибка Безбородова, но VAR вмешался. Безбородов правильно сделал то, что вчера неправильно сделал Вилков. На повторе видно: есть маленький прихват, значит, это нарушение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч ЦСКА — «Динамо» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо».

ЦСКА набрал 19 очков в 10 турах чемпионата России и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» (17) — на седьмом месте.