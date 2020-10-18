«Кристал Пэлас» упустил победу над «Брайтоном» на 90-й минуте

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.
На 18-й минуте арбитр назначил пенальти за снос форварда лондонской команды Миши Батшуайи. Уилфрид уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.
«Брайтон» сравнял счёт на 90-й минуте матча. Алексис Мак Аллистер получил пас от Мопе в центральной зоне у чужой штрафной и отправил мяч в дальний угол ворот. На 93-й минуте защитник гостей Льюис Данк получил красную карточку.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Ему помогали ассистенты Нил Дэвис и Марк Перри. Резервный арбитр — Ли Мэйсон.
«Кристал Пэлас» набрал 7 очков в 5 матчах чемпионата Англии и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Брайтон энд Хоув Альбион» (4) располагается на 16-м месте.
- 18 октября 2020
-
18:32
-
18:25
-
18:17
-
18:09
-
18:03
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:38
-
17:37
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
17:09
-
17:01
-
16:56
-
16:55
-
16:41
-
16:26
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:54
-
15:42
-
15:30
-
15:13
-
15:06
-
14:54
-
14:47