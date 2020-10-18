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«Кристал Пэлас» упустил победу над «Брайтоном» на 90-й минуте

«Кристал Пэлас» упустил победу над «Брайтоном» на 90-й минуте
Футбол / Англия 0

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.

На 18-й минуте арбитр назначил пенальти за снос форварда лондонской команды Миши Батшуайи. Уилфрид уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.

«Брайтон» сравнял счёт на 90-й минуте матча. Алексис Мак Аллистер получил пас от Мопе в центральной зоне у чужой штрафной и отправил мяч в дальний угол ворот. На 93-й минуте защитник гостей Льюис Данк получил красную карточку.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Ему помогали ассистенты Нил Дэвис и Марк Перри. Резервный арбитр — Ли Мэйсон.

«Кристал Пэлас» набрал 7 очков в 5 матчах чемпионата Англии и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Брайтон энд Хоув Альбион» (4) располагается на 16-м месте.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
18 октября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Заха – 19' (пен)   1:1 Мак Аллистер – 90'
Удаления: нет / Данк – 90+3'
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