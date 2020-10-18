ЦСКА — «Динамо»: Эджуке увеличил разрыв в счёте

Нигерийский нападающий ЦСКА Чидера Эджуке забил гол в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0, идёт 2-й тайм).

Гол был забит на 54-й минуте. Иван Обляков навесил со стандартного положения с правого фланга, мяч удачно срикошетил в чужой штрафной, отлетев к Эджуке, и тот ударом в касание поразил ближний нижний угол ворот.

Матч ЦСКА — «Динамо» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Динамо».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду вошли ассистенты Александр Богданов (Верея) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

ЦСКА набрал 19 очков в 10 турах чемпионата России и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» (17) — на седьмом месте.