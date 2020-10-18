ЦСКА — «Динамо»: Роман Евгеньев получил красную карточку

Защитник «Динамо» Роман Евгеньев получил красную карточку в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3, идёт 2-й тайм).

На 75-й минуте Евгеньев получил вторую жёлтую карточку за грубый подкат в ноги Тикнизяну. Первую карточку защитник «Динамо» получил на 40-й минуте за фол на Влашиче.

Матч ЦСКА — «Динамо» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Динамо».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду вошли ассистенты Александр Богданов (Верея) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).



ЦСКА набрал 19 очков в 10 турах чемпионата России и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» (17) — на седьмом месте.