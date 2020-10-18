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ЦСКА обыграл «Динамо» в матче РПЛ

ЦСКА обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Динамо» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Владислава Безбородова (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Александр Богданов (Верея) и Адлан Хатуев (Грозный).

В начале встречи гол забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, но арбитр отменил взятие ворот из-за фола в атаке Константина Кучаева. Вскоре «армейцы» потеряли защитника Вадима Карпова, который был заменён из-за удара в лицо от нападающего «Динамо» Владислава Грулёва.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Кучаев с передачи Чалова. Спустя несколько минут преимущество ЦСКА увеличил Чидера Эджуке с паса Виктора Васина. На 57-й минуте разрыв в счёте сократил Никола Моро, которому ассистировал Даниил Лесовой. На 67-й минуте третий гол забил Игорь Дивеев. Вскоре «Динамо» осталось вдесятером из-за удаления Романа Евгеньева.

ЦСКА, набрав 22 очка, вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (17) — на 7-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
18 октября 2020, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Кучаев – 51'   2:0 Эджуке – 54'   2:1 Моро – 57'   3:1 Дивеев – 67'
Удаления: нет / Евгеньев – 75'
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