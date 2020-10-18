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«Валенсия» с Черышевым проиграла «Вильярреалу»

«Валенсия» с Черышевым проиграла «Вильярреалу»
Футбол / Испания 0

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» победил «Валенсию» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде, ассистировали судьи на линиях Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес.

Счёт был открыт в начале встречи — на 6-й минуте автором забитого мяча стал Пако Алькасер, который реализовал пенальти. Гости восстановили равновесие на 37-й минуте благодаря голу Гонсалу Гуэдеша с передачи Карлоса Солера. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 53-й минуте. Победу «Вильярреалу» принёс гол Дани Парехо на 69-й минуте.

«Вильярреал», набрав 11 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (7) — на 12-м месте.

Испания - Примера. 6-й тур
18 октября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Алькасер – 6' (пен)   1:1 Гедеш – 37'   2:1 Парехо – 69'
Удаления: Кубо – 90+2' / нет
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