«Валенсия» с Черышевым проиграла «Вильярреалу»

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» победил «Валенсию» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде, ассистировали судьи на линиях Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес.

Счёт был открыт в начале встречи — на 6-й минуте автором забитого мяча стал Пако Алькасер, который реализовал пенальти. Гости восстановили равновесие на 37-й минуте благодаря голу Гонсалу Гуэдеша с передачи Карлоса Солера. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 53-й минуте. Победу «Вильярреалу» принёс гол Дани Парехо на 69-й минуте.

«Вильярреал», набрав 11 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (7) — на 12-м месте.