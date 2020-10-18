Команда Ловрена обыграла команду Тимощука в теннис. Дзюба не участвовал

На корте турнира St. Petersburg Open состоялся выставочный матч с участием команд под руководством защитника «Зенита» Деяна Ловрена и тренера питерцев Анатолия Тимощука.
«18 октября футболист и тренер «Зенита» в роли капитанов команд провели выставочный матч на турнире, проходящем в Санкт-Петербурге. Участники разделились на две команды. В первую — «Петербургские медведи» — вошли Александр и Даниил Медведевы; её капитаном стал Анатолий Тимощук. Во вторую, названную «Петербургские львицы», — Динара Сафина и Ива Майоли, а также Деян Ловрен в роли капитана. В выставочной игре, которая состояла из одного сета, победу со счётом 6:2 одержали Сафина, Майоли и Ловрен», — сообщает пресс-служба «Зенита» в «Инстаграме».
Сообщалось, что на центральном корте St. Petersburg Open состоится выставочный теннисный матч, в котором примут участие Сафина, Майоли, Ловрен, Даниил и Александр Медведевы, а также Артём Дзюба.
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