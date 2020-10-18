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Кульчий: в целом ЦСКА одержал закономерную победу над «Динамо»

Кульчий: в целом ЦСКА одержал закономерную победу над «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Тренер «Динамо» Александр Кульчий прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го РПЛ с «Динамо» (3:1).

«ЦСКА с первых минут завладел инициативой. У нас не получилась игра в атаке. Если говорить об обороне, сидели очень низко, были разрывы между линиями, проигрывали подборы. Имели какие-то подходы в первом тайме, но ЦСКА выглядел интереснее.

Во втором тайме продолжилась похожая игра, затем «армейцы» забили два гола. Хозяев это в каком-то смысле расслабило, а нас раскрепостило. Нам удалось забить, вернулись в игру, но затем снова пропустили. Могли забить ещё и сделать счёт 3:2. Была даже некая надежда на спасение. Но в целом сегодня ЦСКА одержал закономерную победу», — передаёт слова Кульчия корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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