Кульчий: в целом ЦСКА одержал закономерную победу над «Динамо»

Тренер «Динамо» Александр Кульчий прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го РПЛ с «Динамо» (3:1).
«ЦСКА с первых минут завладел инициативой. У нас не получилась игра в атаке. Если говорить об обороне, сидели очень низко, были разрывы между линиями, проигрывали подборы. Имели какие-то подходы в первом тайме, но ЦСКА выглядел интереснее.
Во втором тайме продолжилась похожая игра, затем «армейцы» забили два гола. Хозяев это в каком-то смысле расслабило, а нас раскрепостило. Нам удалось забить, вернулись в игру, но затем снова пропустили. Могли забить ещё и сделать счёт 3:2. Была даже некая надежда на спасение. Но в целом сегодня ЦСКА одержал закономерную победу», — передаёт слова Кульчия корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 18 октября 2020
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