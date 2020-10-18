Кульчий: надеюсь, Шварц будет руководить «Динамо» уже в следующем матче

Тренер «Динамо» Салават Муртазин рассказал, почему новый главный тренер московского клуба Сандро Шварц не присутствовал на матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

«Шварца на матче с ЦСКА не было, он ещё не оформил документы. Ждём, когда он приедет. Надеюсь, уже в следующем матче он будет руководить командой», — передаёт слова Кульчия корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоялся в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Счёт был открыт в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Кучаев с передачи Чалова. Спустя несколько минут преимущество ЦСКА увеличил Чидера Эджуке с паса Виктора Васина. На 57-й минуте разрыв в счёте сократил Никола Моро, которому ассистировал Даниил Лесовой. На 67-й минуте третий гол забил Игорь Дивеев. Вскоре «Динамо» осталось вдесятером из-за удаления Романа Евгеньева.



ЦСКА, набрав 22 очка, вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (17) — на 7-м месте.