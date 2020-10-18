Защитник ЦСКА Карпов получил перелом носа в матче с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травме защитника Вадима Карпова в матче с «Динамо» (3:1).

«У Карпова перелом носа со смещением. Завтра будем делать обследование. Что касается красной карточки, если это игра локтем — должна быть красная карточка. Но я не видел повтора», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

18-летний защитник ЦСКА Вадим Карпов покинул поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» из-за травмы. У футболиста было обильное кровотечение. Вадима заменил полузащитник Алан Дзагоев.

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Динамо» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». ЦСКА, набрав 22 очка, вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (17) — на 7-м месте.