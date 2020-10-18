Гендиректор «Рубина»: если ошибку Вилкова не признают, мы дойдём до суда в Лозанне

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что казанцы не требуют от РФС провести переигровку матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3), но клуб намерен получить ответ по действиям судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым.

«Я хочу, чтобы все нас правильно поняли. Да, мы подали протест в КДК РФС. Но наша цель – не переигровка матча. Мы специально пригласили зарубежных специалистов в наш футбол, чтобы они научили нас пользоваться VAR, они написали протокол, обучали наших судей им пользоваться и что мы видим? В первом же матче после паузы допускается грубое нарушение этого самого протокола VAR. Разговор не идёт о переигровке матча, а о том, чтобы РФС в лице своих дисциплинарных органов дал оценку эпизоду. Ошибку нужно признать. Если её не признают, то всё бесполезно.



Я вам напомню, что согласно протоколу VAR, судья имеет право остановить игру и назначить пенальти только в первой паузе после спорного эпизода. В первом эпизоде, когда был зафиксирован фол на Деспотовиче, Вилков этого не сделал. Наша команда разыграла мяч после фола, и таким образом эпизод был заигран. Однако потом, осознав свою ошибку, судья вновь остановил матч, сделал вид, что наш игрок ударил по катящемуся мячу и, воспользовавшись этой паузой, пошёл смотреть VAR и назначил пенальти.



Все мы видели, что удара по катящемуся мячу не было. Это подтверждает наша видеозапись. Таким образом, Вилков нарушил протокол назначения пенальти VAR. Исправить ошибку нельзя, не признав её совершение.



Если нам будут говорить, что всё нормально, нарушения протокола VAR не было, и у нас случилась групповая галлюцинация, мы будем вынуждены пойти до конца, до суда в Лозанне. Но если ошибку признают и сделают выводы, мы будем удовлетворены», — приводит слова Сайманова «Спорт Бизнес Online».