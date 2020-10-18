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Сын Черчесова пришёл в себя и проходит обследование

Сын Черчесова пришёл в себя и проходит обследование
Футбол / Сборная России 0

Станислав Черчесов-младший, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, а также вратарь клуба Профессиональной футбольной лиги «Олимп-Долгопрудный», пришёл в себя и проходит обследование.

«Станислав передаёт всем привет! Травмы — это часть футбола. Мы желаем скорейшего возвращения на поле нашему голкиперу! Станислав Черчесов чувствует себя хорошо и уже проходит обследование в долгопрудненской больнице», — говорится в официальном «инстаграме» «Олимп-Долгопрудный».

Черчесов-младший получил удар коленом в голову на 21-й минуте матча 12-го тура Профессиональной футбольной лиги с «Родиной». Голкипер потерял сознание и был госпитализирован.

25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Олимп» (Химки).

Сын Черчесова отбил 3 послематчевых пенальти и принёс победу «Олимп-Долгопрудному» в Кубке
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