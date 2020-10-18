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«Тоттенхэм» упустил победу над «Вест Хэмом», выигрывая с разницей в 3 мяча

«Тоттенхэм» упустил победу над «Вест Хэмом», выигрывая с разницей в 3 мяча
Футбол / Англия 0

В матче 5-го тура английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:3. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Полом Тирни, ассистировали судьи на линиях Дэниел Кук и Иан Хассин.

Счёт был открыт в начале встречи — на 1-й минуте автором забитого мяча стал Сон Хын Мин, которому ассистировал Гарри Кейн. Вскоре преимущество «шпор» увеличил Кейн с передачи Сона. На 16-й минуте счёт до крупного довёл Кейн с паса Серхио Регилона. На 82-й минуте один гол отыграл Фабиан Бальбуэна, которому ассистировал Аарон Крессвелл. Через несколько минут гости сократили отставание до минимума благодаря автоголу Давинсона Санчеса. В компенсированное время гостей спас от поражения Мануэль Лансини.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
18 октября 2020, воскресенье. 18:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Мин – 1'   2:0 Кейн – 8'   3:0 Кейн – 16'   3:1 Бальбуэна – 82'   3:2 Санчес – 85' (автогол)   3:3 Лансини – 90+4'
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