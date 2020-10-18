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Карпову сломали нос, Гончаренко рассмешил судью Безбородова. Фото победы ЦСКА над «Динамо»

ЦСКА — «Динамо»
Карпову сломали нос, Гончаренко рассмешил судью Безбородова. Фото победы ЦСКА над «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

18 октября в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал победу над «Динамо» в дерби. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Виктора Гончаренко.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с «Динамо» (3:1).

«Сегодня хорошо смотрелись, легко атаковали. У наших атак были страсть и азарт. Создали много моментов. Прежде всего, такая игра нравится болельщикам. Сегодня заслуженно победили. Мы и в первом тайме хорошо смотрелись, но во втором усилили давление. Это не разговоры в раздевалке — это наше движение на поле".

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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