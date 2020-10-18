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«Ростов» разгромил «Ахмат»

«Ростов» разгромил «Ахмат»
Футбол / РПЛ 0

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» одержал победу над грозненским «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 24-й минуте полузащитник ростовчан Кэнто Хасимото открыл счёт. Данил Глебов из пределов штрафной забросил мяч к вратарской, Хасимото здорово выпрыгнул и головой направил мяч под самую штангу. В конце первого тайма судья назначил пенальти за игру рукой Глебова. Георгий Мелкадзе с 11-метровой отметки пробил в левый от себя угол ворот, но голкипер «Ростова» Сергей Песьяков в классном прыжке дотянулся до мяча.

На 77-й минуте хавбек «Ахмата» Антон Швец получил вторую жёлтую карточку за удар локтем в единоборстве с Глебовым. В добавленное время Глебов и Роман Ерёменко забили ещё по голу в ворота «Ахмата».

«Ростов» в 11 турах чемпионата России набрал 20 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (14) — на 10-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
18 октября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Хасимото – 24'   2:0 Ерёменко – 90+2'   3:0 Глебов – 90+5'
Удаления: нет / Швец – 77'
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