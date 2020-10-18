«Ростов» разгромил «Ахмат»

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» одержал победу над грозненским «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 24-й минуте полузащитник ростовчан Кэнто Хасимото открыл счёт. Данил Глебов из пределов штрафной забросил мяч к вратарской, Хасимото здорово выпрыгнул и головой направил мяч под самую штангу. В конце первого тайма судья назначил пенальти за игру рукой Глебова. Георгий Мелкадзе с 11-метровой отметки пробил в левый от себя угол ворот, но голкипер «Ростова» Сергей Песьяков в классном прыжке дотянулся до мяча.
На 77-й минуте хавбек «Ахмата» Антон Швец получил вторую жёлтую карточку за удар локтем в единоборстве с Глебовым. В добавленное время Глебов и Роман Ерёменко забили ещё по голу в ворота «Ахмата».
«Ростов» в 11 турах чемпионата России набрал 20 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (14) — на 10-м месте.
- 18 октября 2020
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