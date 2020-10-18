Невероятный камбэк гостей — в видеообзоре матча «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:3. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Полом Тирни, ассистировали судьи на линиях Дэниел Кук и Иан Хассин.



Счёт был открыт в начале встречи — на 1-й минуте автором забитого мяча стал Сон Хын Мин, которому ассистировал Гарри Кейн.

Вскоре преимущество «шпор» увеличил Кейн с передачи Сона.

На 16-й минуте счёт до крупного довёл Кейн с паса Серхио Регилона.

На 82-й минуте один гол отыграл Фабиан Бальбуэна, которому ассистировал Аарон Крессвелл.

Через несколько минут гости сократили отставание до минимума благодаря автоголу Давинсона Санчеса.

В компенсированное время гостей спас от поражения Мануэль Лансини.