Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лестер Сити» — «Астон Вилла». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Невероятный камбэк гостей — в видеообзоре матча «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»

Невероятный камбэк гостей — в видеообзоре матча «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»
Футбол / Англия 0

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:3. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Полом Тирни, ассистировали судьи на линиях Дэниел Кук и Иан Хассин.

Счёт был открыт в начале встречи — на 1-й минуте автором забитого мяча стал Сон Хын Мин, которому ассистировал Гарри Кейн.

Вскоре преимущество «шпор» увеличил Кейн с передачи Сона.

На 16-й минуте счёт до крупного довёл Кейн с паса Серхио Регилона.

На 82-й минуте один гол отыграл Фабиан Бальбуэна, которому ассистировал Аарон Крессвелл.

Через несколько минут гости сократили отставание до минимума благодаря автоголу Давинсона Санчеса.

В компенсированное время гостей спас от поражения Мануэль Лансини.

Гарет Бэйл впервые за 2709 дней вышел в официальном матче в футболке «Тоттенхэма»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020