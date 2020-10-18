Вице-президент «Фламенго»: работаем над покупкой Роши, но курс евро нам не помогает

Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз в интервью Coluna do Fla сообщил, что клуб не собирается отказываться от выкупа форварда Педро Роши у «Спартака».

«Мы уже работаем над подписанием Роши и Майи, но курс евро нам не очень в этом помогает. Надо сохранять спокойствие. Мы понимаем, что Роша и Майя — те игроки, которые очень важны для команды. «Фламенго» постарается сохранить их», — цитирует Браза Onefootball.

Сообщалось, что в случае полноценного трансфера «Фламенго» придётся заплатить за Рошу более € 10 млн.

Нападающий перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. С начала 2020 года Роша выступает за «Фламенго» на правах аренды. За бразильский клуб он сыграл четыре матча и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего игрока в € 2,4 млн.