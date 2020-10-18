Нобоа: приятно, что ультрас «Сочи» были на стадионе в Петербурге

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поблагодарил болельщиков «Сочи», которые приехали в Санкт-Петербург поддержать команду в матче с «Зенитом» (1:3).
«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку во вчерашнем матче. Было приятно, что наши ультрас были на стадионе и болели за клуб. Спасибо всем, кто писал и мне лично в социальных сетях. Мы продолжим играть ради вас дальше!» — приводит слова Нобоа пресс-служба «Сочи».
17 октября состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Сочи», который завершился победой хозяев со счётом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
На 16-й минуте матча Вячеслав Караваев первым успел на отскок и открыл счёт. На 24-й минуте «Зенит» расчертил в штрафной площади гостей комбинацию, которую завершил точным ударом Александр Ерохин. Во втором тайме «Сочи» удалось отыграть один мяч. Вышедший на замену Кирилл Заика на 57-й минуте распечатал ворота Михаила Кержакова. На 65-й минуте на поле вышел новичок «Зенита» Вендел. На 93-й минуте точку поставил Дуглас Сантос.
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