Габулов: операцию Черчесову сделает хирург, работавший со мной после эпизода с Веллитоном

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов прокомментировал травму вратаря Станислава Черчесова в матче с «Родиной».
«Очень расстроены неприятным эпизодом в сегодняшнем матче «Олимпа-Долгопрудный» и «Родины». Наш вратарь Станислав Черчесов получил серьёзную травму. Во время столкновения с нападающим соперника он потерял сознание, у него запал язык — футболисты и медицинский штаб быстро среагировали и помогли Стасу.
Эпизод был полностью игровым: нападающий вышел один на один и уже готовился пробить, вратарь правильно сократил дистанцию. В последний момент наш защитник постарался выручить команду, в подкате выбил мяч, после чего по инерции произошло столкновение. Расстояние было минимальным — соперник сбил Станислава с ног и всем телом упал на него. Хорошо, что основной удар пришёлся всё-таки в корпус, а уже потом в голову.
Избежать столкновения было практически невозможно: Стас действовал по-вратарски, занял позицию, чтобы реагировать на мяч. Если бы он опоздал с выходом, то не выручил бы. Закрыться и сохранить себя тоже было нереально, да и Стас отталкивался от того, чтобы спасти ворота. Когда я спустился к машине скорой помощи сразу после эпизода, первым делом он спросил: «Какой счёт? А гола не было?» Это говорит о многом.
После обследования у Черчесова диагностирован перелом нижней челюсти со смещением, черепно-мозговая травма с лёгким сотрясением, выбит зуб. Завтра операцию Стасу будет делать тот же хирург, что работал со мной после столкновения с Веллитоном в 2009-м — Алексей Юрьевич Дробышев. По срокам восстановления пока информации нет: всё зависит от скорости сращивания костей, плюс нельзя допустить осложнений после черепно-мозговой травмы.
Сейчас состояние Стаса, по словам врачей, стабильное. Оставили его в больнице под наблюдением на ночь. Стас в хорошем расположении духа, на позитиве. Эту ситуацию он принял как настоящий спортсмен и мужчина», — рассказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Черчесов-младший получил удар коленом в голову на 21-й минуте матча 12-го тура Профессиональной футбольной лиги с «Родиной». Голкипер потерял сознание и был незамедлительно госпитализирован.
25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Ранее выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Олимп» (Химки).
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