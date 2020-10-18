Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лестер Сити» — «Астон Вилла». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Луческу: Месси многое может сделать самостоятельно, а Роналду требуется помощь партнёров

Луческу: Месси многое может сделать самостоятельно, а Роналду требуется помощь партнёров
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси и форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду. В групповом этапе Лиги чемпионов «Динамо» сыграет и с «Барселоной», и с «Ювентусом».

«Я сталкивался с Месси и Роналду много раз, но мои игроки — нет. Они скоро с ними столкнутся. Я должен объяснить, что они собой представляют.

Месси — невысокий игрок, который отлично действует на ограниченном пространстве благодаря своим ускорениям, уверенности в себе, дриблингу и всему прочему. Роналду — другой игрок, он очень любит забивать, поэтому ему нужно больше пространства. Ему нужна помощь партнёров по команде, а Месси может многое сделать самостоятельно. Роналду может действовать самостоятельно в штрафной площади или в 20 метрах от неё, но он пытается использовать пространство, созданное другими, и наносит удар. Вот и всё, они разные, но оба очень сильные игроки", — приводит слова Луческу официальный сайт УЕФА.

Лионель Месси: неравенство — одна из величайших проблем нашего общества
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020