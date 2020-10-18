«Брюгге» опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов с «Зенитом»

Пресс-служба «Брюгге» назвала игроков, которые отправятся в Санкт-Петербург на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Симон Миньоле, Одилон Косуну и Майкл Крменчика, которые заразились коронавирусом, остались вне заявки.

Вратари: Хорват, Шинтон, Ламменс.

Защитники: Соболь, Рикка, ван дер Брепмт, Мехеле, Де Кейпер, Мата, Фуакала.



Полузащитники: Баланта, Схрейверс, Ванакен, Вормер, Ритс, Де Кетеларе, ван ден Кейбус.



Нападающие: Окереке, Деннис, Диатта, Баджи, Баэтен, Ланг.

Встреча «Зенит» — «Брюгге» пройдёт 20 октября. Начало — в 19:55 мск. Матч «Зенит» — «Брюгге» обслужит бригада арбитров во главе с французом Бенуа Бастьеном. Ему помогут ассистенты Фредерик Хакетт (Франция) и Рой Хассан (Израиль). Резервный рефери — Карим Абед (Франция). За VAR будут отвечать французы Бенуа Мийо и Вилли Делажо.