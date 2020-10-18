«Реал Сосьедад» разгромил «Бетис» и возглавил Примеру
В матче 6-го тура испанской Примеры «Бетис» уступил «Реалу Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счётом 0:3.
В конце первого тайма счёт в матче открыл нападающий «Реала» Порту, который откликнулся на передачу Микеля Оярсабаля. На 64-й минуте судья мог назначить пенальти в ворота «Реала Сосьедад» за игру рукой одного из футболистов баскской команды, однако после видеоповтора Хавьер Эстрада Фернандес принял решение продолжить игру.
На 74-й минуте уже сам Оярсабаль реализовал пенальти. В концовке встречи Аднан Янузай довёл счёт до разгромного.
«Реал Сосьедад» набрал 11 очков в 6 матчах и возглавил турнирную таблицу Примеры. «Бетис» (9) занимает седьмое место.
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