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«Реал Сосьедад» разгромил «Бетис» и возглавил Примеру

«Реал Сосьедад» разгромил «Бетис» и возглавил Примеру
Футбол / Испания 0

В матче 6-го тура испанской Примеры «Бетис» уступил «Реалу Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счётом 0:3.

В конце первого тайма счёт в матче открыл нападающий «Реала» Порту, который откликнулся на передачу Микеля Оярсабаля. На 64-й минуте судья мог назначить пенальти в ворота «Реала Сосьедад» за игру рукой одного из футболистов баскской команды, однако после видеоповтора Хавьер Эстрада Фернандес принял решение продолжить игру.

На 74-й минуте уже сам Оярсабаль реализовал пенальти. В концовке встречи Аднан Янузай довёл счёт до разгромного.

«Реал Сосьедад» набрал 11 очков в 6 матчах и возглавил турнирную таблицу Примеры. «Бетис» (9) занимает седьмое место.

Испания - Примера. 6-й тур
18 октября 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
0 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Порту – 43'   0:2 Оярсабаль – 74' (пен)   0:3 Янузай – 88'
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