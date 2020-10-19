Орлов объяснил, почему ставит Малкома выше Влашича

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему он предпочитает полузащитника «Зенита» Малкома хавбеку ЦСКА Николе Влашичу.
«Малком подвержен травмам. К сожалению, бывают такие футболисты. Я спрашивал Семака по поводу того, хорошо ли проверяли этого игрока. Тренер мне ответил: „Ну он же играл за “Барселону», не было проблем". В России в целом не очень комфортная погода, тем более в Петербурге, плюс наши поля. Надо как-то это всё проскакивать.
У меня был заочный спор с некоторыми диванными комментаторами. Они мне говорили: а как это вы могли сказать, что предпочитаете Влашичу Малкома? Малком разнообразнее в технике, он техничнее. Влашич не прошёл школу «Барселоны», а Малком был там. Хорвата ещё никто за € 40 млн не покупал и не продавал. Никола — очень хороший футболист, один из лидеров своей сборной. Но это игрок напора, и я бы не сказал, что у него есть техника, чтобы обыгрывать. Вот есть Перишич у хорватов — он, на мой взгляд, ярче. Но давайте посмотрим, как всё будет. Показатель в российском футболе — это не показатель в футболе европейском.
Конечно, сейчас Влашич — лидер ЦСКА. Само собой, если бы он и Алексей Миранчук пришли в «Зенит», для клуба это было бы усиление. Правда, нельзя брать за счёт партнёра, нечестно так себя вести, не по-джентльменски. Поэтому «Зенит» их не мог взять. Да, Влашич — очень сильный футболист, но я считаю, что в своей лучшей форме Малком ему не только не уступает, но даже будет поизящнее, может сыграть более импровизационно", — сказал Орлов в эфире программы «ГСО Live» на своём канале на YouTube.
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