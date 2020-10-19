«Я вернусь». Ван Дейк написал открытое письмо после разрыва «крестов»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк на своей странице в «Твиттере» опубликовал открытое письмо. 18 октября в матче с «Эвертоном» (2:2) он повредил связки колена, игроку предстоит операция.
«Сегодня днём я встретился со специалистом, чтобы начать процесс планирования мельчайших деталей моей реабилитации после вчерашнего столкновения. Теперь я полностью сосредоточен на своем выздоровлении и сделаю всё, чтобы вернуться как можно быстрее.
Несмотря на всё разочарование, я твёрдо уверен, что трудности открывают новые возможности. С божьей помощью я собираюсь убедить вас, что вернусь лучше, здоровее и сильнее, чем когда-либо прежде. Считаю, что в футболе, как и в жизни, на всё есть причина. Важно стараться сохранять равновесие. При поддержке моей жены, детей, семьи и всех в «Ливерпуле», я готов принять новый вызов.
Хочу поблагодарить всех за слова поддержки, это значит много для меня и моей семьи. Буду делать всё возможное, чтобы поддержать товарищей по команде, чем смогу. Впереди важные несколько недель, после чего день за днём будет идти восстановление. Я вернусь», — написал ван Дейк.
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