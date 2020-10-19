Салах — ван Дейку: восстанавливайся скорее, здоровяк

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поддержал защитника Вирджила ван Дейка, которому предстоит операция на крестообразной связке колена.

«Желаю тебе быстрого восстановления, здоровяк», — написал Салах на своей странице в «Инстаграме».

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что Вирджилу ван Дейку предстоит операция на колене. Клуб пока не может назвать конкретные сроки восстановления футболиста после травмы.

Сообщалось, что ван Дейк может пропустить остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки во время матча с «Эвертоном» (2:2). На 6-й минуте матча вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил Вирджила ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер решил, что игрок «Ливерпуля» находился в офсайде, и назначил свободный удар.