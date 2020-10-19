Венгер: Моуринью постоянно провоцирует. С ним я словно в детском саду

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил наставнику «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Ранее португалец прокомментировал отсутствие упоминания о себе в автобиографии Венгера. По мнению Моуринью, это произошло, так как Венгер «никогда его не обыгрывал».
«Слова Моуринью о его отсутствии в моей книге? Меня это не беспокоит. Он постоянно провоцирует. Я чувствую себя с ним словно в детском саду. Но это часть его характера. Жозе ошибается, мы его обыгрывали, а также было много ничьих. И побеждаешь не «ты», в победе ты только участвуешь. Побеждают «мы». Тренер нужен для того, чтобы максимально использовать возможности команды», — приводит слова Венгера Goal.
Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2008 год. Под его руководством «канониры» трижды становились чемпионами Англии.
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