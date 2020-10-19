Качукаев: путь «Ротора» и «Химок» в РПЛ — не наш. В «Балтике» не будет сбитых лётчиков

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал о планах команды по выходу в Российскую Премьер-Лигу.
«Перед началом сезона у меня состоялся разговор с председателем правления клуба, главой региона Антоном Алихановым. Мы определили цель побороться за зону «стыков» и договорились в случае положительной динамики обсудить наши стратегические шаги зимой. Хочу донести до наших болельщиков и всех неравнодушных любителей футбола важную мысль: «Балтика» не должна стать «клубом-лифтом». У нас стабильный бюджет, который позволяет бороться за высокие места, однако мы — не Самара и не Оренбург.
В финансовом плане мы на одной ступени с четырьмя-пятью клубами ФНЛ, но при этом нацелены на максимальный результат. У нас на скамейке не 30-летние сытые игроки, как у конкурентов, а 20-летние амбициозные ребята со скромными условиями, выпускники топ-академий, которые готовы расти и прогрессировать, чтобы после выхода команды в РПЛ остаться и давать там бой.
Путь «Ротора», «Химок», «Тамбова» — не наш. Мы не будем тасовать состав и наполнять его «сбитыми летчиками», давая им игровую практику. В Премьер-Лигу выйдем не для того, чтобы занимать последние места и впадать от этого в депрессию. Нам не нужен большой бюджет, в РПЛ достойной агрессивной командой можно быть и с 500 миллионами рублей", — цитирует Качукаева Sportbox.
«Балтика» занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ.
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