«Это шок». Сон Хын Мин — об упущенной победе «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал результат матча с «Вест Хэмом» (3:3) в пятом туре чемпионата Англии. Напомним, по ходу матча «шпоры» вели со счётом 3:0, однако упустили победу.
«Ребята опустошены результатом, мы думаем, что заслужили три очка и играли очень хорошо до последних 10 минут. Это шок. Это футбол. Этого никогда не должно происходить, но это часть футбола. Мы должны быть сосредоточены до финального свистка. Я не хочу снова это чувствовать, это хороший урок для нас, чтобы это никогда не повторилось. Было больно. Я не знаю, что сказать. Мне очень грустно, такое ощущение, что мы проиграли игру», — приводит слова Сон Хын Мина Goal со ссылкой на Sky Sports.
После пяти матчей «Тоттенхэм» занимает шестой место в турнирной таблице, набрав 8 очков.
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