«Бока Хуниорс» подала в суд на «Барселону»

«Бока Хуниорс» объявила, что подала в суд на «Барселону» из-за трансфера 18-летнего уругвайского защитника Сантьяго Рамоса Минго. Об этом сообщил президент клуба Хорхе Амор Амеаль.

«Мы подаем на Барселону в суд по делу Рамоса Минго. Произошедшее было варварским и оставило очень дурное впечатление. Случилось так, что предыдущее руководство очень плохо относилось к Минго. Я не знаю, был ли у него тогда представитель или нет. Сегодня мы подаем на «Барселону» в суд, потому что считаем, что у нас есть права. Мы не желаем допускать того, что кто-то делает что-то неправильно. Произошедшее — варварство. У этого игрока был потенциал», — приводит слова Амеала Marca.

Минго перешёл в «Барселону» в февраля этого года. Контрактное соглашение «Барселоны» с футболистом рассчитано до 2022 года.