«Бока Хуниорс» подала в суд на «Барселону»

«Бока Хуниорс» объявила, что подала в суд на «Барселону» из-за трансфера 18-летнего уругвайского защитника Сантьяго Рамоса Минго. Об этом сообщил президент клуба Хорхе Амор Амеаль.
«Мы подаем на Барселону в суд по делу Рамоса Минго. Произошедшее было варварским и оставило очень дурное впечатление. Случилось так, что предыдущее руководство очень плохо относилось к Минго. Я не знаю, был ли у него тогда представитель или нет. Сегодня мы подаем на «Барселону» в суд, потому что считаем, что у нас есть права. Мы не желаем допускать того, что кто-то делает что-то неправильно. Произошедшее — варварство. У этого игрока был потенциал», — приводит слова Амеала Marca.
Минго перешёл в «Барселону» в февраля этого года. Контрактное соглашение «Барселоны» с футболистом рассчитано до 2022 года.
- 19 октября 2020
-
04:33
-
03:53
-
03:34
-
03:20
-
03:01
-
02:33
-
02:12
-
00:57
-
00:49
-
00:45
-
00:27
-
00:22
-
00:02
- 18 октября 2020
-
23:54
-
23:43
-
23:27
-
23:23
-
23:14
-
23:01
-
22:57
-
22:43
-
22:22
-
22:17
-
22:05
-
22:03
-
21:51
-
21:40
-
21:39
-
21:11
-
20:55
-
20:51
-
20:40
-
20:25
-
20:23
-
20:12