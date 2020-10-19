Каррагер призвал «Ливерпуль» приобрести защитника в январе из-за травмы ван Дейка

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер призвал руководителей мерсисайдцев задуматься о приобретении центрального защитника в зимнее трансферное окно.

«Я думаю, что «Ливерпуль» обязательно должен выйти на трансферный рынок в январе в поиске центрального защитника. Однако не только из-за травмы Ван Дейка, но и потому, что «Ливерпуль» в любом случае был слаб в этой области», — приводит слова Каррагера Goal со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, что Вирджил Ван Дайк выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в игре 5-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном». На 6-й минуте матча вратарь «ирисок» Джордан Пикфорд сбил Вирджила ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер решил, что игрок «Ливерпуля» находился в офсайде, и назначил свободный удар. Ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменён, вместо него вышел Джо Гомес. Сообщалось, что ван Дейк может пропустить остаток сезона. Футболист мерсисайдцев получил разрыв передней крестообразной связки.