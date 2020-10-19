Адама Траоре будет зарабатывать € 110 тыс. в неделю, продлив контракт с «Вулверхэмптоном»

24-летний испанский нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре близок к подписанию нового соглашения со своим нынешним клубом, информирует The Sun.

Как утверждает источник, «Вулверхэмптон» предлагает игроку подписать новый 4-летний контракт, повысив его оклад почти в два раза – до € 110 тыс. в неделю.

Напомним, что ранее игрока связывали с переходом в «Ливерпуль» или «Барселону».

Адама Траоре стал игроком «Вулверхэмптона» в 2018 году, перейдя из «Миддлсбро» за € 20 млн. С тех пор за «волков» он провёл 95 встреч, в которых забил 7 мячей и отдал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в € 40 млн. Действующий контракт футболиста с «Вулверхэмптоном» рассчитан до июня 2023 года.