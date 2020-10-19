Победа ЦСКА над «Динамо» и триумф Рублёва на турнире в Санкт-Петербурге. Главное к утру

Итоги центральной встречи 11-го тура РПЛ, победа Андрея Рублёва на теннисном турнире ATP 500 в Санкт-Петербурге и серьёзная травма сына Станислава Черчесова в матче ПФЛ – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. ЦСКА обыграл «Динамо» в матче РПЛ.
2. Андрей Рублёв выиграл турнир в Санкт-Петербурге, завоевав четвёртый титул в сезоне.
3. Сын Станислава Черчесова получил удар коленом в голову в матче ПФЛ и был госпитализирован.
4. «Тоттенхэм» упустил победу над «Вест Хэмом», выигрывая с разницей в 3 мяча.
5. Джастин Гэтжи: когда я уложу Хабиба Нурмагомедова, тысячи его поклонников будут плакать.
6. Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков мира.
7. Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае с высокой температурой.
8. В РФС не видят оснований для переигровки матча «Краснодар» — «Рубин».
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