Победа ЦСКА над «Динамо» и триумф Рублёва на турнире в Санкт-Петербурге. Главное к утру

Итоги центральной встречи 11-го тура РПЛ, победа Андрея Рублёва на теннисном турнире ATP 500 в Санкт-Петербурге и серьёзная травма сына Станислава Черчесова в матче ПФЛ – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА обыграл «Динамо» в матче РПЛ.

2. Андрей Рублёв выиграл турнир в Санкт-Петербурге, завоевав четвёртый титул в сезоне.

3. Сын Станислава Черчесова получил удар коленом в голову в матче ПФЛ и был госпитализирован.

4. «Тоттенхэм» упустил победу над «Вест Хэмом», выигрывая с разницей в 3 мяча.

5. Джастин Гэтжи: когда я уложу Хабиба Нурмагомедова, тысячи его поклонников будут плакать.

6. Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков мира.

7. Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае с высокой температурой.

8. В РФС не видят оснований для переигровки матча «Краснодар» — «Рубин».