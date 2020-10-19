Джефферсон Фарфан покрасил волосы в белый цвет. Фото

Бывший нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан кардинально сменил причёску, покрасив волосы в белый цвет.

«Мы ушли в белый», — написал футболист.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Фарфана.

Фарфан играл за московский «Локомотив» с 2017 года. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион России (сезон-2017/2018), обладатель Кубка (сезон-2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка (2019) страны. Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 перуанский футболист принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 гол.

На сегодняшний день перуанец — свободный агент. Сообщалось, что интерес к футболисту проявляют «Интер Майами», «Портленд Тимберс», «Нью-Йорк Сити» и «Монреаль Импакт». Сам Фарфан хочет перейти в клуб, который ведёт борьбе за Кубок MLS и где он будет играть на регулярной основе.