Футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за «Спартак», выставлена на аукцион

Вратарь «Спартака» Артём Ребров в своём «инстаграме» сообщил, что выставил на благотворительный аукцион футболку нападающего красно-белых Александра Кокорина, в которой тот забил первый гол за клуб в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).



«Друзья! Приглашаю вас поучаствовать в ещё одном интереснейшем аукционе. Вчера Саня Кокорин забил свой первый мяч за «Спартак». Ещё раз хочу поздравить Сашу с почином, пожелать не останавливаться и радовать нас в каждом следующем матче! Ну а футболку, в которой Александр Кокорин забил свой первый мяч за наш клуб, он с радостью передал нашему фонду, за что ему огромное спасибо!



Итак, наш сегодняшний лот: игровая футболка с победного матча «Химки» – «Спартак». Стартовая цена: 10.000 рублей, шаг – 1000 рублей. Итоги подведём во вторник, 20 октября, в 20:00. Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд», — написал Ребров.

Первый гол Кокорина и дебют Мозеса. «Спартак» играл тайм, но этого хватило для победы «Спартак» без пятерых игроков победил «Химки».