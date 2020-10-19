Футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за «Спартак», выставлена на аукцион

Вратарь «Спартака» Артём Ребров в своём «инстаграме» сообщил, что выставил на благотворительный аукцион футболку нападающего красно-белых Александра Кокорина, в которой тот забил первый гол за клуб в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).
«Друзья! Приглашаю вас поучаствовать в ещё одном интереснейшем аукционе. Вчера Саня Кокорин забил свой первый мяч за «Спартак». Ещё раз хочу поздравить Сашу с почином, пожелать не останавливаться и радовать нас в каждом следующем матче! Ну а футболку, в которой Александр Кокорин забил свой первый мяч за наш клуб, он с радостью передал нашему фонду, за что ему огромное спасибо!
Итак, наш сегодняшний лот: игровая футболка с победного матча «Химки» – «Спартак». Стартовая цена: 10.000 рублей, шаг – 1000 рублей. Итоги подведём во вторник, 20 октября, в 20:00. Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд», — написал Ребров.
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