Алексей Поддубский подал в отставку с поста главного тренера «СКА-Хабаровска». Сегодня, 19 октября, на общекомандном собрании специалист сообщил о своём решении футболистам.
«Я благодарен нашим болельщикам за терпение и веру в команду, но очередной матч с лидером ФНЛ не принёс положительного результата. Ответственность за неудачи всегда лежит на главном тренере. Что-то разладилось в игре, пропала уверенность ребят в своих силах. Мне не удалось вывести команду из «штопора». Поэтому я должен уступить своё место новому специалисту и подать в отставку.
Надеюсь, такие перемены встряхнут парней. Я в них верю, ведь у нас собраны хорошие и перспективные футболисты, у которых хорошее будущее. Я благодарен всем за самоотдачу. Желаю как можно скорее преодолеть чёрную полосу и удачи моему родному клубу", – цитирует Поддубского пресс-служба клуба.
По итогам 16 туров первенства ФНЛ хабаровская команда находится на 15-м месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.
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