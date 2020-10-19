Алексей Поддубский подал в отставку с поста главного тренера «СКА-Хабаровска». Сегодня, 19 октября, на общекомандном собрании специалист сообщил о своём решении футболистам.

«Я благодарен нашим болельщикам за терпение и веру в команду, но очередной матч с лидером ФНЛ не принёс положительного результата. Ответственность за неудачи всегда лежит на главном тренере. Что-то разладилось в игре, пропала уверенность ребят в своих силах. Мне не удалось вывести команду из «штопора». Поэтому я должен уступить своё место новому специалисту и подать в отставку.

Надеюсь, такие перемены встряхнут парней. Я в них верю, ведь у нас собраны хорошие и перспективные футболисты, у которых хорошее будущее. Я благодарен всем за самоотдачу. Желаю как можно скорее преодолеть чёрную полосу и удачи моему родному клубу", – цитирует Поддубского пресс-служба клуба.

По итогам 16 туров первенства ФНЛ хабаровская команда находится на 15-м месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.