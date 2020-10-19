Ещенко: Мозес не будет спать спокойно, когда знает, что в «Спартаке» есть я

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о новичке команды Викторе Мозесе.

«Мозес? Если бы ещё забил, вообще было бы здорово. И для него самого это было бы важно. У него был хороший момент, когда Джордан дал пас вразрез. Виктор качественный и сильный футболист, он играл в „Челси“, „Интере“. Просто так в такие команды не берут.

Мы пожелали ему удачи в «Спартаке», чтобы всё было хорошо, чтобы не было травм. И перед выходом на поле я ему дал напутствие, сказал, чтобы не тушевался. Мы приняли его тепло. Тем более он сам всё понимает, ему всё же не 20 лет. Думаю, попросим Виктора, чтобы пару песен спел команде. Возможно, придумаем, какие именно.

Он мой конкурент за место в составе? Это стимул для меня. Соответственно и он не будет спать спокойно, когда знает, что есть я. Понимаю, что я не могу играть всё время, выходить постоянно и быть в обойме. В составе должен быть ещё один квалифицированный футболист", — цитирует Ещенко «Р-Спорт».

Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды. В минувшем сезоне защищал цвета миланского «Интера» на правах аренды. Принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.