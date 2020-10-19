«Краснодар» продал все билеты на матч Лиги чемпионов с «Челси»

«Краснодар» объявил, что все билеты на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» проданы.
«У нас Sold Out. Все билеты на „Краснодар“ — „Челси" проданы», — написала пресс-служба клуба в "Инстаграме".
Встреча российского и английского клубов запланирована на 28 октября. Начало — в 20:55 мск.
На групповом этапе «быки» также сыграют с «Ренном» и «Севильей». Ближайший матч в главном еврокубковом турнире Европы «Краснодар» проведёт с французами на выезде. Матч состоится в Ренне 20 октября. Начало — в 22:00 мск.
Матч «Ренн» — «Краснодар» обслужит греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. Его ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос. Видеопомощники арбитра — итальянцы Паоло Валери и Фабио Мареска.
- 19 октября 2020
-
11:08
-
11:04
-
10:30
-
10:12
-
09:58
-
09:52
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
08:30
-
07:08
-
06:50
-
06:37
-
06:14
-
06:11
-
05:42
-
04:33
-
03:53
-
03:34
-
03:20
-
03:01
-
02:33
-
02:12
-
00:57
-
00:49
-
00:45
-
00:27
-
00:22
-
00:02
- 18 октября 2020
-
23:54
-
23:43
-
23:27
-
23:23
-
23:14