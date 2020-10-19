«Краснодар» продал все билеты на матч Лиги чемпионов с «Челси»

«Краснодар» объявил, что все билеты на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» проданы.

«У нас Sold Out. Все билеты на „Краснодар“ — „Челси" проданы», — написала пресс-служба клуба в "Инстаграме".

Встреча российского и английского клубов запланирована на 28 октября. Начало — в 20:55 мск.

На групповом этапе «быки» также сыграют с «Ренном» и «Севильей». Ближайший матч в главном еврокубковом турнире Европы «Краснодар» проведёт с французами на выезде. Матч состоится в Ренне 20 октября. Начало — в 22:00 мск.

Матч «Ренн» — «Краснодар» обслужит греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. Его ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос. Видеопомощники арбитра — итальянцы Паоло Валери и Фабио Мареска.