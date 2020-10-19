Пикфорда не накажут за нанесение травмы ван Дейку

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд не будет наказан за момент с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2), сообщает The Athletic.



Футбольная ассоциация Англии (FA) выносит наказание задним числом только в тех ситуациях, где нарушение достойно красной карточки, но судья и VAR упустили момент. В случае с Пикфордом и ван Дейком у защитника был зафиксирован офсайд, а рефери, отвечающий за видеоповторы, не посчитал, что прыжок голкипера тянет на удаление.



Напомним, в начале мерсисайдского дерби полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо сделал заброс на дальний угол вратарской площади, куда забегал ван Дейк. Пикфорд прыгнул в оппонента и нанёс тому тяжёлую травму колена, однако избежал наказания и пенальти в связи с тем, что судьи усмотрели у голландца офсайд.

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