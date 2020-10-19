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«Никаких шуток и злорадства». Лапорт поддержал ван Дейка

«Никаких шуток и злорадства». Лапорт поддержал ван Дейка
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт поддержал коллегу по амплуа из «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, получившего тяжёлую травму колена.

«Сочувствую, бро. Удачи тебе и быстрого восстановления. Никаких шуток и злорадства, несмотря на соперничество», — написал Лапорт в своём «твиттере».

Напомним, в начале мерсисайдского дерби в 5-м туре английской Премьер-лиги (2:2) полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо сделал заброс на дальний угол вратарской площади, куда забегал ван Дейк. Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд прыгнул в оппонента и нанёс тому тяжёлую травму колена, однако избежал наказания и пенальти в связи с тем, что судьи усмотрели у голландца офсайд. Позднее стало известно, что у Вирджила диагностировали травму крестообразных связок колена.

Пикфорда не накажут за нанесение травмы ван Дейку
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