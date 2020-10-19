Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лидс Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Локомотив» обслужит бригада арбитров из Нидерландов

Матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Локомотив» обслужит бригада арбитров из Нидерландов
Футбол / Лига чемпионов 0

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» обслужит бригада арбитров из Нидерландов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр встречи — Сердар Гэзюбююк. Его ассистенты — Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Бас Нейхейс. Видеопомощники арбитра — Пол ван Букел и Деннис Хиглер.

Матч «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» пройдёт 21 октября. Начало — в 19:55 мск.

На групповом этапе «железнодорожники» также сыграют с мадридским «Атлетико» и мюнхенской «Баварией». Первый домашний матч «Локомотива» в главном еврокубковом турнире Европы пройдёт с «Баварией» 27 октября. Начало — в 20:55 мск.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов красно-зелёные заняли четвёртое место в своей группе.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020