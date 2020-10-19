Матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Локомотив» обслужит бригада арбитров из Нидерландов
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» обслужит бригада арбитров из Нидерландов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный арбитр встречи — Сердар Гэзюбююк. Его ассистенты — Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Бас Нейхейс. Видеопомощники арбитра — Пол ван Букел и Деннис Хиглер.
Матч «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» пройдёт 21 октября. Начало — в 19:55 мск.
На групповом этапе «железнодорожники» также сыграют с мадридским «Атлетико» и мюнхенской «Баварией». Первый домашний матч «Локомотива» в главном еврокубковом турнире Европы пройдёт с «Баварией» 27 октября. Начало — в 20:55 мск.
В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов красно-зелёные заняли четвёртое место в своей группе.
- 19 октября 2020
-
12:45
-
12:39
-
12:29
-
12:14
-
12:12
-
12:08
-
11:58
-
11:47
-
11:37
-
11:27
-
11:08
-
11:04
-
10:30
-
10:12
-
09:58
-
09:52
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
08:30
-
07:08
-
06:50
-
06:37
-
06:14
-
06:11
-
05:42
-
04:33
-
03:53
-
03:34
-
03:20
-
03:01
-
02:33
-
02:12
-
00:57
Партнерский контент