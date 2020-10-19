Французский футболист Ле Таллек объяснил, зачем получил российское гражданство

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек рассказал, почему получил российское гражданство.



«Главная причина — семья. Например, чтобы прилететь в Россию, мне нужна виза. Когда она заканчивается, её нужно продлевать: оформлять документы, ехать в Париж, ждать. Так как я прилетаю в Москву при любой возможности – во время паузы на матчи сборных, в выходные и праздники – проблемы с визой отнимают много времени и сил. Вот у моего сына двойное гражданство: у него есть российский и французский паспорта. И никаких проблем! Я тоже так хотел. Не говоря уже о том, что после завершения карьеры я собираюсь жить в Москве. Поэтому паспорт был необходим», — цитирует Ле Таллека Sport24.



Ле Таллек выступал в России с 2014 по 2015 год, защищая цвета «Мордовии». Также 30-летний француз играл за «Ренн», «Боруссию» Дортмунд, «Нант», «Говерлу» и «Црвену Звезду».

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